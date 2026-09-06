В Петербурге школьника отправили под домашний арест после выстрела в девочку

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест школьника, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел 3 сентября, сообщает 6 сентября объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 13-летнего школьника отправили под домашний арест после выстрела в девочку

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге 13-летнего школьника отправили под домашний арест после выстрела в девочку

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По версии следствия, несовершеннолетние находились в комнате, когда подросток выстрелил девочке в лицо из травматического пистолета «Оса». Пострадавшая получила огнестрельное ранение лица, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Школьника задержали 4 сентября. Он частично признал вину. Следствие ходатайствовало о заключении подростка под стражу, ссылаясь на риск того, что он может скрыться, уничтожить доказательства или оказать давление на потерпевшую.

Суд учел, что подросток ранее не судим, учится в школе и живет с матерью. Кроме того, он сам обратился в полицию, а оружие не приобретал. В итоге суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 3 ноября.

Матвей Николаев