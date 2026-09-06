В Новороссийске 6 сентября объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей и гостей Новороссийска попросили укрыться в комнате, окна которой не выходят на сторону моря, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Тем, кто находится на улице, рекомендовали укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

Господин Кравченко попросил граждан не использовать в качестве укрытия автомобили, а также не прятаться под стенами многоквартирных домов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной»,— написал глава Новороссийска.

UPD: в 14:01 мск Андрей Кравченко сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА.

Дмитрий Холодный