В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ливня и ветра до 22 м/с

В Ростове-на-Дону сохраняется штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильного дождя, ливня и шквалистого ветра с порывами до 22 м/с. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Из-за непогоды в городе возможны падения деревьев, повреждение линий электропередачи и подтопление низменных участков. Коммунальные и дорожные службы переведены в режим работы, при котором они должны оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации.

Горожанам рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице, не оставлять автомобили под деревьями и вблизи рекламных конструкций. Во время грозы также следует избегать укрытия под высокими деревьями.

При возникновении чрезвычайной ситуации администрация призвала обращаться по единому номеру 112.

Валерий Климов