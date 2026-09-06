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Глава СКР запросил доклад по факту наезда на женщину с ребенком в Казани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту наезда несовершеннолетнего водителя питбайка на женщину с малолетним ребенком в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Следственном управлении СКР по Татарстану организована процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Валерию Липскому представить доклад об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Влас Северин