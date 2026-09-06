Оборот предприятий Челябинской области в 2026 году достиг 3,8 трлн рублей

Совокупный экономический оборот организаций в экономике Челябинской области за первые семь месяцев 2026 года составил чуть менее 3,8 трлн руб., говорится в докладе о социально-экономическом положении области, представленном региональным управлением Росстата. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Самый весомый вклад (1,437 трлн руб.) — у предприятий торговли: оптовая торговля дала оборот более 873 млрд руб., розничная — около 390 млрд руб., еще почти 175 млрд руб. дала торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт.

Следом идет оборот предприятий обрабатывающих производств — 1,283 трлн руб. В том числе — металлургические производства (506,5 млрд руб.), производство готовых металлических изделий (205 млрд руб.), производство пищевых продуктов (107,5 млрд руб.), производство прочей неметаллической минеральной продукции (98,6 млрд руб.), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (94,45 млрд руб.).

Отрасль «обеспечение электрической энергией, газом и паром» показала оборот в 223,4 млрд руб., добыча полезных ископаемых — 172 млрд руб., предприятия, указанные в отрасли «транспортировка и хранение», обеспечили 164,5 млрд руб. оборота. Строительная отрасль показала 136,95 млрд руб.

Напомним, индекс промышленного производства за первые семь месяцев 2026 года составил 96,1 процента от аналогичного периода прошлого года.

Дмитрий Моргулес