Оборот предприятий Челябинской области в 2026 году достиг 3,8 трлн рублей
Совокупный экономический оборот организаций в экономике Челябинской области за первые семь месяцев 2026 года составил чуть менее 3,8 трлн руб., говорится в докладе о социально-экономическом положении области, представленном региональным управлением Росстата. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Самый весомый вклад (1,437 трлн руб.) — у предприятий торговли: оптовая торговля дала оборот более 873 млрд руб., розничная — около 390 млрд руб., еще почти 175 млрд руб. дала торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт.
Следом идет оборот предприятий обрабатывающих производств — 1,283 трлн руб. В том числе — металлургические производства (506,5 млрд руб.), производство готовых металлических изделий (205 млрд руб.), производство пищевых продуктов (107,5 млрд руб.), производство прочей неметаллической минеральной продукции (98,6 млрд руб.), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (94,45 млрд руб.).
Отрасль «обеспечение электрической энергией, газом и паром» показала оборот в 223,4 млрд руб., добыча полезных ископаемых — 172 млрд руб., предприятия, указанные в отрасли «транспортировка и хранение», обеспечили 164,5 млрд руб. оборота. Строительная отрасль показала 136,95 млрд руб.
Напомним, индекс промышленного производства за первые семь месяцев 2026 года составил 96,1 процента от аналогичного периода прошлого года.