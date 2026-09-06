В Дагестане обнаружили отпечатки лап динозавров возрастом около 170 млн лет

В Дагестане обнаружили отпечатки древних животных, которые, по предварительной оценке специалистов, могут относиться к раннему или среднему Юрскому периоду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Находку сделал местный фотограф Мурад Магомедов, который обратил внимание на необычные следы в камне и опубликовал фотографии в интернете. Снимки увидел палеонтолог Максим Фонькин и после этого приехал на место. При обследовании специалисты обнаружили значительно больше отпечатков, чем было видно первоначально.

По словам господина Фонькина, миллионы лет назад на этом участке располагался морской берег. В мезозойскую эпоху Кавказ представлял собой архипелаг, а по островам и прибрежным территориям могли передвигаться различные животные. Среди обнаруженных следов, предположительно, могут быть отпечатки не только динозавров, но и крокодиломорфов.

Точную датировку находки ученым предстоит установить. Вместе со следами обнаружены аммониты — окаменелости древних моллюсков, которые могут помочь определить возраст пород. Предварительно речь идет примерно о 170 млн лет.

Отдельный интерес представляют следы, которые могут принадлежать дилофазавридам — хищным динозаврам Юрского периода. Если эта версия подтвердится, находка станет первым свидетельством присутствия дилофазавридов на территории современной России.

Дагестан уже известен другими палеонтологическими находками. В ходе недавних экспедиций в республике ученые обнаруживали останки древнего кита, дельфина, тюленя и акулы. Коллекция местного палеонтолога-любителя Омара Хаписова насчитывает более 2 тыс. экспонатов, в том числе скелет ихтиозавра, жившего около 100 млн лет назад.

Валерий Климов