В Анапе утром 6 сентября работают 25 АЗС

По состоянию на утро 6 сентября в Анапе работают 25 автозаправочных станций. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дизельное топливо есть на 25 станциях, АИ-92 — на 17, АИ-95 — на 15, АИ-100 — на 1.

На семи АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.

На 17 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки. На восьми станциях АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 л, на четырех — по 40 л. Дизельное топливо на шести АЗС продают по 50 л, еще на шести — по 60 л.

«Убедительная просьба не закупать топливо впрок — это поможет обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС»,— добавили в пресс-службе.

Дмитрий Холодный