В Сочи утром 6 сентября работают 44 АЗС

По состоянию на утро 6 сентября в Сочи функционируют 44 автозаправочные станции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на данные топливных операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дизельное топливо есть на 30 станциях, АИ-92 — на 18, АИ-95 — на 15, АИ-100 — на 5.

На трех АЗС сети «Роснефть» в приоритетном порядке горючим обеспечивают общественный транспорт, экстренные, коммунальные и медицинские службы, а также учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность города. Также эти станции отпускают топливо по топливным картам и инвалидам первой и второй групп. Три АЗС «Лукойл» переведены на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива можно узнать по телефону горячей линии: +7 862 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации Сочи. Кроме того, сведения можно получить на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Утром 5 сентября в Сочи функционировали 44 АЗС. 4 сентября в городе работали 48 станций, а 3 сентября — 52. По данным топливных операторов, 5 сентября АИ-92 был доступен на 17 АЗС, АИ-95 — на 16, АИ-100 — на 4. Дизельное топливо можно было приобрести на 29 станциях.

Дмитрий Холодный