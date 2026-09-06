В Петербурге после холодных выходных потеплеет до +19 градусов

В Санкт-Петербурге 6 сентября ожидается прохладная погода. Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов, кратковременные дожди пройдут местами. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 6 сентября ожидаются дожди и температура до +14 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге 6 сентября ожидаются дожди и температура до +14 градусов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По прогнозу ведомства, в городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, местами порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст.

По данным центра «ФОБОС», Петербург окажется под влиянием холодной тыловой части циклона, центр которого сместится в Архангельскую область.

В понедельник, 7 сентября, сохранится прохладная погода: ночью +7…+9 градусов, днем +12…+14. При этом осадков не ожидается. Во вторник, 8 сентября, температура днем поднимется до +17…+19 градусов, также без дождей.

Матвей Николаев