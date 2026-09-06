Число безработных в Челябинской области выросло на 12,3%

Общее количество официально зарегистрированных службами занятости безработных на конец июля 2026 года в Челябинской области составило 8,2 тыс. человек, сообщает региональное управление Росстата в докладе о социально-экономическом положении области.

Число безработных по сравнению с июлем 2025 года возросло на 12,3%. При этом доходы населения выросли в первом полугодии нынешнего года на 6,6% и достигли 57,75 тыс. руб. в среднем на душу населения.

Дмитрий Моргулес