Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА на Ростовскую область

Прокуратура Ростовской области открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате массированной атаки беспилотников 6 сентября. Обратиться за правовой помощью можно по телефону 8 (863) 210-55-99.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Областная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки, и координацию работы ведомств по оказанию медицинской и другой необходимой помощи. Территориальные прокуроры работают непосредственно на местах происшествий.

По данным региональных властей, в ночь на 6 сентября силы ПВО уничтожили около 30 воздушных целей. Повреждения домов зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, Азовском и Мясниковском районах. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Двоих раненых пришлось госпитализировать.

Информация о последствиях атаки продолжает уточняться.

Валерий Климов