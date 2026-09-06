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Трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии после ДТП с микроавтобусом под Новосибирском

Состояние троих пострадавших в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Тогучинском районе Новосибирской области оценивается как тяжелое. Еще восемь человек, включая детей, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает региональный минздрав. Один пострадавший после осмотра врачами на месте ДТП от госпитализации отказался. Всего в результате дорожной аварии пострадали 12 пассажиров, водитель микроавтобуса погиб.

Пострадавших эвакуировали в медицинские учреждения Новосибирска и Тогучина.

ДТП с участием грузового автомобиля Howo и пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту №509 «Новосибирский автовокзал-Главный — рабочий поселок Горный», произошло вечером 5 сентября.

По факту ДТП следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура Новосибирской области также организовала проверку.

Лолита Белова

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