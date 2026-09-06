Министр обороны оценил готовность Новосибирского командного училища к учебному году

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) к началу учебного года в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По поручению главы ведомства специалисты военно-строительного комплекса возвели на территории городка две новые современные пятиэтажные казармы на 600 человек каждая. Объекты были сданы с опережением сроков и уже заселены курсантами.

Отмечается, что решение о строительстве было принято по итогам совещания в июле 2025 года. Тогда министр подчеркнул недопустимость ситуации, при которой часть курсантов НВВКУ проживала в палатках, и дал указания в кратчайшие сроки обеспечить обучающихся качественным жильем.

Также в течение года в училище выполнен капитальный ремонт казармы на 480 человек. В 2027 году руководством учреждения запланирован ремонт еще двух казарм на 960 человек.

Новосибирское ВВКУ — одно из ведущих учебных заведений Минобороны РФ, основано в 1967 году на территории Академгородка. За время своего существования училище подготовило свыше 20 тыс. офицеров. В 2026 году на первые курсы поступило 800 курсантов.

Лолита Белова