ФК «Сочи» проиграл «Нижнему Новгороду»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 10-го тура Первой лиги на своем поле потерпел поражение от «Нижнего Новгорода». Игра завершилась со счетом 0:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

Первый тайм встречи прошел в напряженной борьбе. Команды играли осторожно и избегали рискованных действий у ворот противника. Лишь незадолго до перерыва соперники обменялись опасными моментами. В составе «Сочи» Михаил Игнатов мощно пробил по воротам с выгодной позиции, но голкипер нижегородцев Никита Медведев перевел мяч на угловой. До перерыва зрители не увидели забитых мячей.

Во втором отрезке хозяева имели голевые моменты и искали счастье у чужих ворот. Однако судьбу матча решил единственный гол на 78-й минуте от вышедшего на замену полузащитника «Нижнего Новгорода» Глеба Пополитова. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 0:1. Южане впервые уступили в чемпионате с 1-го августа.

После десяти матчей «барсы» имеют в активе 19 очков и занимают третье место в турнирной таблице. В следующем туре Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 14-го сентября на выезде против «Велеса». Будущий соперник занимает второе место.

Евгений Леонтьев