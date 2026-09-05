Первый матч «Ижстали» в новом сезоне ВХЛ завершился поражением на буллитах

Хоккеисты «Ижстали» уступили «СКА-ВМФ» в первом матче нового сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Гости из Санкт-Петербурга одержали победу на буллитах, сообщает пресс-служба «сталеваров». Итоговый счет — 2:3Б. В результате «сталевары» забрали одно очко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ижсталь» Фото: «Ижсталь»

Матч проходил на крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. В первом тайме «сталевары» забросили две шайбы. Хоккеисты «СКА-ВМФ» сравняли счет во втором. В третий период и овертайм команды не забросили ни одной шайбы. Матч завершился победой гостей в серии послематчевых бросков.

Следующий матч домашней серии «Ижсталь» проведет вечером 7 сентября против «Динамо СПб».

Напомним, в прошлом сезоне ВХЛ «Ижсталь» впервые за девять лет вышла в плей-офф, где уступила «Химику» со счетом 4:1 по матчам. С того момента состав команды изменился более чем на 50%.