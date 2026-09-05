Главные новости за 5 сентября. Кавказ

В Кисловодске впервые предоставили восемь земельных участков бойцам СВО и членам семей погибших военнослужащих. Были выбраны земли в поселке Аликоновка. Они обеспечены газом, водой и канализацией, расположены недалеко от Старого озера.

В Нальчике сотрудники уголовного розыска УМВД России заподозрили местного жителя в неправомерном обороте средств платежей. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ (передача банковской карты или доступа к ней другому лицу из корыстной заинтересованности). Максимально наказание за такое деяние — лишение свободы на срок до трех лет.

В Пятигорске на капитальный ремонт поликлиники, которая входит в состав городской больницы №2, выделили более 136 млн рублей. Работы на объекте выполняются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ставропольская транспортная прокуратура обнаружила объекты, создающие угрозу безопасности полетов. Сотрудники ведомства установили отсутствие либо неработоспособное состояние светоограждающих устройств на пяти высотных зданиях рядом с аэродромом «Ставрополь». Три лица были привлечены к административной ответственности.

В бархатный сезон-2026 в Кисловодске цены на посуточную аренду жилья остались на уровне летних и даже выросли на 2%, по сравнению с показателем годом ранее. Для сравнения, в целом по России средняя стоимость посуточной аренды жилья снизилась на 15%.