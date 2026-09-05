На капремонт поликлиники в Пятигорске выделили 136 млн рублей

В Пятигорске на капитальный ремонт поликлиники, которая входит в состав городской больницы №2, выделили более 136 млн руб. Об этом сообщил «Вечерний Ставрополь» со ссылкой на краевой минздрав. Работы на объекте выполняются в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным издания, здание поликлиники было построено в 1986 году. Сейчас здесь специалисты завершают демонтаж внутренних конструкций. Затем рабочие приступят к установке фасада, прокладке инженерных коммуникаций, возведению внутренних перегородок и отделке помещений. Завершение капремонта запланировано на конец 2026 года.

В этом году по нацпроекту в Ставропольском крае идет ремонт сразу восьми медучреждений. Как заметил министр здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов, первичное звено здравоохранения играет важную роль в профилактике заболеваний, ранней диагностике и своевременном предоставлении медпомощи. За последние годы капремонт был проведен на 356 объектах здравоохранения. Для повышения доступности медицинской помощи в регионе возвели 63 объекта и установили 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Владимир Андреев