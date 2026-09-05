В Ставрополе обнаружили объекты, создающие угрозу безопасности полетов
В ходе служебной проверки Ставропольская транспортная прокуратура обнаружила объекты, создающие угрозу безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Официальный канал Южной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ
В частности, сотрудники прокуратуры установили отсутствие либо неработоспособное состояние светоограждающих устройств на пяти высотных зданиях, расположенных рядом с аэродромом «Ставрополь».
«В связи с этим прокурором руководителям организаций внесены представления, три лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 18 тыс. руб.», — уточнили в ведомстве.
Здесь добавили, что устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.