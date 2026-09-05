Житель Нальчика стал фигурантом дела о неправомерном обороте средств платежей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России «Нальчик» выявили местного жителя, который подозревается в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса РФ (передача банковской карты или доступа к ней другому лицу из корыстной заинтересованности; максимально наказание — лишение свободы на срок до трех лет).

По данным следствия, молодой человек в ноябре 2025 года за вознаграждение в 2,5 тыс. руб. передал знакомому данные для полного доступа к своему личному кабинету онлайн-банка. Таким образом, нальчанин предоставил возможность третьим лицам совершать неправомерные операции и использовать карту в мошеннических схемах, пояснили в МВД по КБР.

Здесь напомнили, что в ситуации, когда гражданин продает другим людям свои карты или доступ к личному кабинету банка, то становится «дроппером», соучастником преступлений, так как через переданные другим лицам счета могут проходить деньги, украденные мошенниками.

Ефим Мартов