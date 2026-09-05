Датская фармкомпания Genmab подала два иска к «Биокаду»

Датская фармацевтическая компания Genmab 1 и 2 сентября подала два иска в российские суды из-за спора с «Биокадом» о веществе даратумумабе. Один иск поступил в Арбитражный суд Москвы, второй — в Суд по интеллектуальным правам. Оба заявления пока не приняты к производству.

В первом деле ответчиками указаны Минздрав России, «Биокад» и его производственная площадка «ПК-137». Во втором деле информация об ответчиках пока отсутствует, а «Биокад» указан третьим лицом.

Спор касается даратумумаба — действующего вещества противоопухолевого препарата «Дарзалекс». «Биокад» выпускает собственный препарат с этим веществом под названием «Даратумиа»: его регистрационное удостоверение действует с августа 2025 года, держателем является «ПК-137».

Ранее «Биокад» также обращался в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительными права Genmab на продленный евразийский патент на даратумумаб. Дело принято к производству.

Кроме того, в июне Роспатент признал недействительным в России один из евразийских патентов Genmab, связанных с даратумумабом, после возражения «Биокада».

«Биокад» — российская биотехнологическая компания, которая занимается исследованием, разработкой, производством и дистрибуцией фармацевтической и биофармацевтической продукции. Производственные мощности компании включают несколько комплексов, в том числе в Санкт-Петербурге (поселок Стрельна) и в Московской области.

Карина Дроздецкая