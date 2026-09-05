Между Сочи и Сириусом запустят скоростной пассажирский катамаран

Между Сочи и федеральной территорией Сириус планируют запустить скоростной пассажирский катамаран «Сириус Вектор». Судно рассчитано на 200 пассажиров. Об этом сообщил глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Перевозкой пассажиров займется судоходная компания «Сириус Силайн». На первом этапе катамаран будет выполнять экскурсионные морские прогулки из Сириуса. Затем планируют запустить регулярный скоростной маршрут «Сириус — Сочи» с фиксированным расписанием.

По словам Плишкина, постоянное расписание позволит пассажирам заранее планировать поездки. Катамаран спроектировали с учетом потребностей туристов. Судно оборудовали панорамным салоном и открытой палубой с сиденьями.

Запуск «Сириус Вектора» входит в Программу развития транспорта федеральной территории «Сириус» до 2030 года.

В июле 2026 года в Сириусе уже запустили регулярное сообщение на скоростном судне на подводных крыльях «Комета 120М». Судно работает на маршруте «Сириус — Адлер — Сочи». По словам Плишкина, этот проект направлен на расширение возможностей общественного транспорта, включая железнодорожное, морское и автобусное сообщение.

Мария Удовик