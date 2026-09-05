На Ставрополье в аварии с фурой погиб водитель легкового автомобиля

В Грачевском округе в результате встречного столкновения легкового и грузового транспортных средств погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По оперативным данным, авария произошла 5 сентября, примерно в 10:00, на автодороге «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды». Водитель машины «Лада Веста» допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении большегрузным автомобилем Renault.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 62-летний водитель “Лады” скончался на месте, до прибытия скорой медицинской помощи. Был ли трезв на момент ДТП — установит экспертиза», — прокомментировали в дорожной полиции. Здесь уточнили, что водитель фуры не пострадал.

Проводится расследование. Устанавливаются детали происшествия и степень ответственности всех участников ДТП.

Владимир Андреев