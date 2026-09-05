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Эстосадок отметил 140 лет со дня основания

Селу Эстосадок в Сочи исполнилось 140 лет. Торжественное мероприятие прошло в доме культуры «Эстосадок» с участием жителей, гостей, представителей администрации Сочи и Адлерского района, а также депутатов Городского Собрания Сочи.

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В доме культуры организовали историческую выставку о переселении эстонцев и жизни писателя Антона Хансена Таммсааре, который жил и работал в селе в 1912 году. Гостям показали архивные материалы, предметы быта, редкие фотографии и документы из семейных архивов, которые хранятся в Доме-музее А. Х. Таммсааре. Также выступили творческие коллективы.

Кульминацией программы стала посадка молодого дуба рядом со старым деревом. Возле него 29 декабря 1912 года жители единогласно проголосовали за название «Эстосадок». У эстонцев дуб считается символом стойкости и долголетия.

История села началась в 1886 году. Тогда 36 эстонских семей поселились в долине реки Мзымты на высоте 850 м. Переселенцы привезли черенки яблонь и заложили сады. В 1912 году поселение переименовали в Эстосадок, что в переводе с эстонского означает «Эстонский садик».

Во время подготовки к Олимпиаде 2014 года здесь построили железнодорожную станцию, дороги и водозабор. В декабре 2025 года в селе открылся музей современного искусства «Красные Горки».

Сейчас в Эстосадке живут около 3 тыс. человек. В селе продолжается модернизация инженерной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств. Также завершилось проектирование школы-лицея на 1,1 тыс. мест, для проекта получили положительное заключение государственной экспертизы. На водонасосной станции установили семь насосных агрегатов, что позволит увеличить подачу воды.

Мария Удовик

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