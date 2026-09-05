В Мурманске работник склада украл камбалу на 4,4 млн рублей

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор местному жителю по делу о краже рыбной продукции на сумму более 4,3 млн рублей. Мужчину признали виновным в хищении в особо крупном размере, сообщила пресс-служба суда.

По материалам дела, мужчина с 2021 года работал на предпринимателя по устной договоренности и занимался разгрузкой рыбопродукции на складе. В 2023–2024 годах он похитил свежемороженую камбалу-ерш на 4,386 млн рублей.

Подсудимый своей вины не признал. Недостачу продукции он объяснял, в частности, ненадлежащим ведением предпринимателем бухгалтерского учета.

Суд назначил мужчине два года и шесть месяцев лишения свободы условно. Вопрос о возмещении причиненного ущерба может быть рассмотрен в рамках гражданского иска потерпевшего.

Карина Дроздецкая