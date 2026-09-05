Верховный суд Коми разрешил экс-главе профсоюзов вести соцсети

Верховный суд Коми частично изменил приговор бывшему руководителю Федерации профсоюзов республики Алексею Кулишу. Суд отменил установленный ему запрет на деятельность, связанную с администрированием сайтов и каналов, в остальной части решение первой инстанции оставили без изменений.

В июне 2026 года господина Кулиша признали виновным в финансировании экстремистской организации и назначили ему штраф в размере 645 тыс. рублей. Кроме того, суд запретил ему на два с половиной года заниматься администрированием сайтов и каналов и постановил взыскать 500 рублей в доход государства.

Поводом для уголовного дела стал перевод 500 рублей ФБК (признан террористической, экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). По версии следствия, господин Кулиш в 2021 году знал о соответствующем решении суда, но все равно перешел по ссылке и перечислил деньги организации.

Защита обжаловала приговор. Апелляционное представление также внес прокурор. Рассмотрев материалы дела, Верховный суд Коми разрешил господину Кулишу заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов. Остальные положения приговора сохранили.

Алексей Кулиш возглавлял федерацию профсоюзов Коми с 2021 года. В феврале 2026 года новым руководителем организации избрали Ольгу Федулову. В тот же день господин Кулиш лишился членства в общественной палате Коми, а позднее его место заняла Надежда Дорофеева.

Карина Дроздецкая