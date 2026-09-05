В Сочи продолжает сокращаться число работающих АЗС

Число работающих автозаправочных станций в Сочи продолжает сокращаться. По состоянию на утро 5 сентября в городе функционируют 44 АЗС. Днем ранее, 4 сентября, в Сочи работали 48 станций, а 3 сентября — 52, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным топливных операторов, 5 сентября бензин АИ-100 доступен на четырех АЗС, АИ-95 — на 16, АИ-92 — на 17. Дизельное топливо можно приобрести на 29 станциях.

На трех АЗС сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке предоставляют общественному транспорту, экстренным, коммунальным и медицинским службам, а также транспорту учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. На этих станциях также могут заправляться владельцы топливных карт и инвалиды первой и второй групп. Еще три АЗС «Лукойла» перевели на обслуживание экстренных служб. Этот режим сохраняется с предыдущего дня.

Днем ранее, 4 сентября, в Сочи работали 48 АЗС. Тогда АИ-100 был доступен на пяти станциях, АИ-95 — на 27, АИ-92 — на 30, дизельное топливо — на 39. 3 сентября в городе работали 52 станции. На шести АЗС был доступен АИ-100, АИ-95 и АИ-92 — на 29 станциях, дизельное топливо — на 39, сжиженный газ — на 14.

Информацию о наличии топлива в Сочи предоставляют по многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90. Данные также размещают на информационных стелах автозаправочных станций, официальных сайтах и в приложениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти» и сервисе «Яндекс Заправки».

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте продолжают ликвидировать возгорание на территории нефтебазы, возникшее в результате ночной атаки беспилотников. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха.

Мария Удовик