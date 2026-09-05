В Петербурге задержали женщину за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Следственный отдел по Приморскому району Петербурга возбудил уголовное дело против местной жительницы по статье о публичном оправдании терроризма. По версии следствия, она положительно оценила в интернете действия террористов, совершивших убийства в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Как сообщили в ГСУ СК России по Петербургу, 22 марта 2024 года женщина разместила в одном из мессенджеров комментарий под публикацией, в котором содержалась положительная оценка деятельности нападавших на концертный зал.

Женщину задержали следователи при силовой поддержке сотрудников полиции. В ее квартире провели обыск, после чего ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Вопрос об избрании женщине меры пресечения пока решается.

Карина Дроздецкая