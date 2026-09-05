В Кисловодске цены на посуточную аренду жилья выросли на 2%

В бархатный сезон-2026 в Кисловодске цены на посуточную аренду жилья остались на уровне летних и даже выросли на 2%, по сравнению с показателем годом ранее. Об этом в своем канале в МАХ написал глава города-курорта Евгений Моисеев, анализируя данные сервиса «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Градоначальник отметил, что в нынешний бархатный сезон средняя стоимость посуточной аренды жилья в России снизилась на 15%, по сравнению с летом. Тогда как в Кисловодске, по мнению господина Моисеева, спрос на аренду жилья остается стабильным.

«Но главное даже не это: в отличие от большинства курортов, у нас не произошло сезонного падения цен в связи со снижением спроса, – подчеркнул глава Кисловодска. – Это значит, что город востребован круглый год».

Ефим Мартов