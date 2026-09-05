Зарубежные СМИ: С чем связаны кадровые перестановки в Пентагоне?

В Пентагоне может произойти новая крупная отставка. По данным агентства Reuters, Белый дом подбирает кандидатуру на место Стива Файнберга — заместителя Пита Хегсета, который занимается восстановлением запасов вооружений на фоне войны с Ираном. Ранее уволился министр армии США Дэн Дрисколл. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Последний рабочий день министра армии США Дэна Дрисколла был 2 сентября. Он подал в отставку после нескольких месяцев напряженных отношений с Питом Хегсетом. Дрисколл якобы был недоволен увольнением высших генералов и вмешательством Хегсета в программу модернизации армии. На его место Дональд Трамп назначил Адама Телле — гражданского руководителя Инженерного корпуса. Associated Press приводит, что прежде Телле занимался вопросами коммерческого судоходства и ущербом от наводнений.

Дрисколл, как отмечает Axios, в свою очередь, считался одним из наиболее перспективных чиновников команды Трампа, был близок к вице-президенту Джей Ди Вэнсу и участвовал в переговорах по Украине. При этом армия одновременно лишилась начальника штаба — генерал Рэнди Джордж также покинул пост после конфликта с Хегсетом. Издание отмечает, что последний уже сменил или вытеснил руководство практически всех основных видов вооруженных сил.

По словам трех источников Reuters, администрация Дональда Трампа как минимум с июня ищет замену Стиву Файнбергу, но уже из-за сомнений в его эффективности. Файнберг занимается ускорением производства боеприпасов в США. При этом Белый дом отрицал, что решение об уходе заместителя Хегсета принято, и сам министр войны заявлял о полной поддержке Файнберга.

Но, по данным The Washington Post, Хегсет в разговоре с Трампом критиковал Файнберга за сокращение запасов дальнобойных ракет и средств противовоздушной обороны. На этом фоне Пентагон борется с утечками. Газета сообщила, что министерство ограничивает доступ к внутренней информации. Из закрытой внутренней сети исчезли документы со сведениями о расположении кораблей, военных подразделений и вооружений. А также письменные возражения высших генералов и адмиралов против отдельных решений руководства.

Это сопровождается поиском информаторов. По данным The New York Times, около 50 сотрудников Объединенного штаба прошли полиграфы в рамках расследования о сливах в медиа информации о запасах вооружений.

Также 4 сентября федеральный суд отказался блокировать увольнение руководителей главной газеты Пентагона — Stars and Stripes. Те утверждают, что были наказаны после критических публикаций о ситуации в армии. Но как описывает Politico, судья заявил, что редакционная независимость «здесь не стоит на кону», и разрешил Пентагону продолжить увольнения.