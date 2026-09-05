Гроза ожидается в Сочи и Сириусе 5 сентября

Днем 5 сентября в Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидается гроза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На фоне прогноза все службы Сочи работают в усиленном режиме. Решение принято по поручению главы города Андрея Прошунина. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям Сочи и Сириуса рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В частности, на время грозы следует воздержаться от отдыха у воды. Автомобили рекомендуют не оставлять под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Тем временем в Краснодарском крае 5 сентября сохранится преимущественно сухая погода. Антициклон обеспечит ясную погоду на большей части территории региона.

На юго-востоке края возможны кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до +30…32 градусов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

В воскресенье вечером синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ночью температура составит +14…16 градусов, днем воздух прогреется до +28…30 градусов.

В ряде районов края 5 сентября сохранится чрезвычайно высокий уровень пожарной опасности. Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в некоторых юго-восточных, юго-западных, северо-восточных и северо-западных районах, а также в центральной части края и на Черноморском побережье.

Атмосферную засуху продолжают фиксировать метеостанции Сосыка, Белая Глина, Каневская, Тихорецк и Тимашевск.

Мария Удовик