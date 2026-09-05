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Орнитологи в Калининграде впервые за 70 лет поймали самую маленькую сову России

На биологической станции «Рыбачий» Зоологического института РАН в Калининградской области впервые за 70 лет работы станции поймали воробьиного сыча. Птица попалась в сеть для ловли летучих мышей на Куршской косе, сообщили на станции.

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Воробьиный сыч относится к редким для Калининградской области видам

Воробьиный сыч относится к редким для Калининградской области видам

Фото: Биологическая станция «Рыбачий» ЗИН РАН и полевой стационар «Фрингилла»

Фото: Биологическая станция «Рыбачий» ЗИН РАН и полевой стационар «Фрингилла»

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Воробьиный сыч относится к редким для Калининградской области видам

Фото: Биологическая станция «Рыбачий» ЗИН РАН и полевой стационар «Фрингилла»

Фото: Биологическая станция «Рыбачий» ЗИН РАН и полевой стационар «Фрингилла»

Воробьиный сыч — самая маленькая сова, обитающая в России. После поимки птицу окольцевали и выпустили.

«Сыч попался в сети для ловли летучих мышей, миграция которых вовсю идет над Куршской косой в эти дни»,— говорится в сообщении орнитологов. По предположению специалистов, сыч мог преследовать одну из летучих мышей, но сам оказался в сети.

Воробьиный сыч относится к редким для Калининградской области видам. Поимка этой птицы стала первой зарегистрированной на станции за семь десятилетий ее работы.

Карина Дроздецкая

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