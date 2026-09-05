Ливень сорвал госномера с десятков машин в Приморском районе Петербурга

После сильного дождя, обрушившегося на Петербург накануне, 4 сентября, десятки автомобилистов в Приморском районе обнаружили пропавшие государственные номера. Корреспондент «Ъ Северо-Запада» объехал район и насчитал около 30 знаков, сорванных с машин потоками воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть найденных номеров горожане выставляют вдоль дорог, чтобы владельцы могли их забрать

Фото: Валерий Грибанов Часть найденных номеров горожане выставляют вдоль дорог, чтобы владельцы могли их забрать

Фото: Валерий Грибанов

Часть найденных номеров горожане выставляют вдоль дорог, чтобы владельцы могли их забрать.

Накануне Петербург оказался под влиянием циклона, который принес в город рекордное для сентября количество осадков. За сутки выпало 44 мм дождя — 77% месячной нормы. Это новый абсолютный суточный рекорд сентября: предыдущий максимум составлял 34 мм и был установлен в 1912 году.

Сильные осадки вызвали скопления воды на улицах города. В Приморском районе, в частности, сообщалось о подтоплениях на улице Уточкина, проспекте Королева и других участках. Сегодня влияние холодной части циклона сохраняется: в Петербурге местами ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха составит +15…+17 градусов.

Карина Дроздецкая