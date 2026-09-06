Ученые зафиксировали рекордную соленость Азовского моря

К 2026 году средняя соленость Азовского моря достигла 16 промилле, что стало максимальным показателем за всю историю инструментальных наблюдений. Об этом сообщили ТАСС в Южном научном центре РАН. Ученые связывают рост солености с уменьшением пресноводного стока из рек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

До 2007 года средняя соленость Азовского моря составляла около 10 промилле. С 2007 по 2026 год показатель увеличился до 16 промилле. В Таганрогском заливе соленость выросла более чем вдвое, а в самом Азовском море — примерно в полтора раза, достигнув 15 граммов на литр. Для сравнения, соленость Черного моря составляет 18 граммов на литр.

Период значительного осолонения Азовского моря, который наблюдается сейчас, не фиксировался за 150-летнюю историю инструментальных наблюдений. За последние 19 лет средняя соленость водоема выросла с 10–11 до 16 промилле, то есть на 60%. Азовское море, которое традиционно считается одним из самых пресных в мире, по этому показателю приблизилось к Черному морю.

Изменение солености повлияло на биоту водоема. Ранее Азовское море относили к одним из самых продуктивных водоемов в мире. В нем обитали ценные виды рыб, в том числе осетровые, лещ, сазан и тарань. На фоне осолонения основными промысловыми видами стали хамса, бычки и пиленгас. Ранее ученые также отмечали увеличение популяции медуз из-за повышения солености.

Рост солености начался в 2007–2008 годах. В среднем показатель увеличивается на 0,25 промилле в год. Специалисты связывают этот процесс с сокращением пресноводного стока из Дона. В последние годы в бассейне реки наблюдается дефицит осадков.

С 2014 года Азовское море стало внутренним водоемом России после присоединения территорий Донбасса и Новороссии, а также денонсации договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Азовское море остается самым мелким в мире. Его максимальная глубина не превышает 13,5 м.

Мария Удовик