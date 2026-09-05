На жителя Черкесска завели два уголовных дела за организацию незаконной миграции

Следственный отдел ОМВД России по г. Черкесску в отношении 43-летнего местного жителя возбудил два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщила пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Здесь добавили, что в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации пресс-службы, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КЧР установили, что подозреваемый, действуя совместно с неустановленным лицом, составил фиктивные трудовые договоры с двумя иностранными гражданами якобы для осуществления ими трудовой деятельности, на основании чего им были выданы патенты.

Ефим Мартов