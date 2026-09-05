В Кисловодске участникам СВО предоставили восемь земельных участков

В Кисловодске впервые предоставили восемь земельных участков бойцам специальной военной операции (СВО) и членам семей погибших военнослужащих. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев. Он уточнил, что были выбраны участки в пос. Аликоновка, который входит в состав Кисловодска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Евгения Моисеева в МАХ Фото: Канал Евгения Моисеева в МАХ

По словам градоначальника, выбранные земли получатели могут использовать для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). «Выделенные участки обеспечены газом, водой и канализацией, расположены недалеко от Старого озера. В этом районе стоимость за одну сотку составляет более 2,5 млн руб.», — заметил господин Моисеев.

Он пояснил, что получить земельный участок могут участники СВО и члены семей погибших военнослужащих, имеющие особые заслуги (Герои России), а также награжденные орденом за выполнение боевых задач. «Земельный участок предоставляется в два этапа: сначала человек, состоящий в соответствующем реестре, выбирает земельный участок из перечня, подготовленного администрацией. После этого участок предоставляется на льготных условиях», — рассказал глава Кисловодска.

Евгений Моисеев подчеркнул, что администрация города-курорта старается оказывать любую поддержку тем, кто защищает нашу страну. «Несмотря на значительные трудности с наличием земли, нам удалось найти подходящие участки со всеми необходимыми условиями. На очереди у нас еще 17 заявок. Работу продолжаем», — заверил градоначальник.

Владимир Андреев