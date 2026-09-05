После рекордного ливня в Петербурге вновь ожидаются дожди

После сильнейших дождей, которые накануне, 4 сентября, принесли в Петербург рекордное для сентября количество осадков, в городе вновь ожидаются дожди. В субботу, 5 сентября, они будут кратковременными, температура воздуха составит +15…+17 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха составит +15…+17 градусов

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ Температура воздуха составит +15…+17 градусов

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

Погоду в Петербурге будет определять холодная часть циклона, центр которого смещается в сторону Верхневолжья. В городе ожидается облачная погода с прояснениями. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление начнет расти и составит 747 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В Ленинградской области температура воздуха днем составит +13…+18 градусов. В воскресенье небольшие дожди местами продолжатся: ночью будет +9…+11 градусов, днем — +12…+14 градусов.

Карина Дроздецкая