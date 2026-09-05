Петербургский гендиректор вернул бюджету 417 млн рублей и избежал суда

В Петербурге коммерческая организация полностью погасила задолженность по НДС, а также начисленные пени и штрафы на общую сумму более 417 млн рублей. После полного возмещения ущерба уголовное дело в отношении ее генерального директора прекратили, сообщило ГСУ СК России по Петербургу.

По версии следствия, с января по сентябрь 2024 года руководитель компании подавал в налоговую декларации с заведомо ложными сведениями о вычетах по НДС. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб более чем на 269 млн рублей.

Следователи приняли меры для возмещения ущерба. В итоге организация полностью выплатила недоимку, пени и штрафы — всего более 417 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и прекращено в связи с полным возмещением причиненного бюджету ущерба.

Карина Дроздецкая