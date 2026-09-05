Ночью над Кубанью и Черным морем сбили БПЛА

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны находились над территориями девяти регионов России, а также над акваторией Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В оборонном ведомстве сообщили, что дежурные силы ПВО уничтожили беспилотники над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Еще часть аппаратов ликвидировали над Черным морем.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников. Ограничения также распространяются на сведения о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в регионе запрещено публиковать данные о расположении военных, потенциально опасных и стратегически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрены административные штрафы. Максимальный размер взыскания составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи и на федеральной территории «Сириус» ночью 4 сентября отражали массированную атаку беспилотников, в результате которой в нескольких жилых домах и зданиях повредило остекление, а на территории нефтебазы возник пожар. Из-за ограничений в аэропорту Сочи к 10:00 задерживались 117 рейсов, 16 самолетов направили на запасные аэродромы, пассажиров 17 рейсов разместили в гостиницах, также в городе временно меняли маршруты общественного транспорта и фиксировали очереди на АЗС.

Мария Удовик