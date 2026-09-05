В Ставрополе частично перекроют движение в сторону выезда из города

Сегодня, 5 сентября, с 14.00, и до конца дня 8 сентября в районе железнодорожного путепровода по пр-ту Кулакова будет перекрыта одна полоса движения транспорта в сторону выезда из города. Сообщил в своем канале в МАХ глава столицы края Иван Ульянченко. Он уточнил, что это связано с проведением работ «по поднятию горловин смотровых колодцев инженерных коммуникаций до уровня асфальтобетонного покрытия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По словам градоначальника, трафик будет осуществляться в соответствии с временной схемой организации дорожного движения, согласованной с батальоном ГАИ по г. Ставрополю.

«Это необходимая мера — комплексный ремонт участка дороги по пр-ту Кулакова от ул. Октябрьской до ул. Коломийцева подходит к завершению. Прошу отнестись с пониманием и планировать свои поездки с учетом временных ограничений», — подчеркнул глава краевой столицы.

Владимир Андреев