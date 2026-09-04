В КБР Баксанский водопровод протяженностью 80 км готов на 77%

В Кабардино-Балкарии техническая готовность Баксанского группового водопровода составляет 77%. Проект реализуется с 2023 года на средства инфраструктурного бюджетного казначейского кредита, одобренного правительством России, — около 2,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект предусматривает сложные инженерные решения: пересечение с действующими коммуникациями, установку резервуаров чистой воды, монолитные работы по устройству фундамента станции водоочистки и очистных сооружений, монтаж конструкций, а также горизонтальное бурение. По данным властей, сейчас уложено более 34 км трубопровода различного диаметра, общая протяженность магистрали достигнет почти 80 км.

В настоящее время продолжается гидроизоляция и монтаж оборудования — в республику доставили более 40 автомашин с оснащением для очистных сооружений. Завершаются бетонные работы на насосной станции второго подъема, ведется обвязка резервуаров чистой воды, монтаж кровли водоочистной станции, систем вентиляции и отопления.

Завершить строительство, как отмечается в сообщении, планируется в конце 2027 года. После ввода объекта в эксплуатацию качественной питьевой водой будут обеспечены около 100 тыс. жителей.

Константин Соловьев