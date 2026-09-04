Главные новости за 4 сентября. Сочи

С 1 октября в Сочи запретят продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также связанных с ней товаров на территориях, прилегающих к образовательным организациям. С 1 сентября также запрещена такая торговля в общественном транспорте и на остановках, за исключением торговых объектов, которые являются единственным местом продажи этой продукции в населенном пункте.

С января по июль 2026 года федеральный девелопер «Неометрия» возглавил рейтинг компаний по числу проданных лотов в новостройках Сочи, заняв около 23% рынка сделок. Доля компании в сделках по суммарной площади лотов за тот же период составила почти 20%; сейчас «Неометрия» реализует в городе жилые комплексы «Флора» и «Лестория», а также гостиничный комплекс Greenmont.

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» после ночной атаки беспилотников обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам, пострадавших, по предварительным данным, нет. Повреждения получили окна нескольких жилых домов и зданий, в отдельных местах возникли возгорания, а на территории нефтебазы произошел пожар.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с региональным управлением ФСБ задержали 37-летнего жителя Сочи. Нарушитель снял работу ПВО во время отражения атаки безэкипажных катеров ВСУ и опубликовал видео в интернете.

В аэропорту Сочи были задержаны 117 рейсов, из них 43 — более чем на 10 часов (26 на вылет и 17 на прилет), рейсы направлялись в разные города России и зарубежья. Росавиация вводила временные ограничения на полеты до утра, пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов, в аэропорту установили дополнительные места и кулеры с водой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о ночной атаке БПЛА, основной удар пришёлся на Сочи, где из-за падения обломков на нефтебазе произошел пожар, что может осложнить ситуацию с топливом на заправках. Он поручил ускорить разгрузку цистерн и доставку топлива на АЗС, снять ограничения на продажу, а факты отказа в продаже при наличии топлива передать в правоохранительные органы.