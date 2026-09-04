Главные новости за 4 сентября. Кавказ

В Ставропольском крае медианная зарплата для соискателей достигла 62,4 тыс. руб. Регион занял первое место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по перспективности трудоустройства по итогам первого полугодия 2026 года.

Арбитражный суд Республики Дагестан отложил рассмотрение дела по иску Министерства по туризму и народным художественным промыслам региона к махачкалинскому ООО «Опора» о взыскании 68,15 млн руб.

Росприроднадзор требует с подрядчика 83 млн рублей за свалку в Лермонтове. По версии надзорного органа, ответчик организовал незаконную свалку отходов производства и потребления на земельном участке.

В Дагестане выделили из резервного фонда 500 млн рублей на единовременные денежные выплаты военнослужащим при подписании контракта. Средства переданы в распоряжение Министерства труда и социального развития республики.

В Дагестане 2,6 млрд рублей выделили на реализацию нацпроектов в 2026. Регион участвует в 11 национальных проектах в рамках 42 региональных.

Неприятный запах гари, который несколько дней ощущают жители Пятигорска, связан с тлением сухой растительности и органических удобрений в районе хутора Казачьего. Сейчас источник задымления ликвидируют сотрудники МЧС совместно с городскими службами.