В Махачкале планируют закупить 63 единицы нового общественного транспорта

Махачкала в рамках реализации нацпроекта получит 63 единицы нового общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Министерство транспорта республики сейчас реализует четыре региональных проекта. По данным властей, на 2026 год запланировано заключение 29 контрактов. По проекту «Региональная и местная дорожная сеть» работы пройдут на 34 объектах: 20 — на региональной и межмуниципальной сети дорог, 14 — на местной.

Кроме того, на улично-дорожной сети Махачкалы в 2026 году модернизировали три светофорных объекта и установлены 68 детекторов транспорта. В столице Дагестана планируется закупить 63 транспортных средств большого и среднего класса. Администрация Махачкалы уже заключила с перевозчиками два контракта на поставку 35 автобусов. Еще девять автобусов будут законтрактованы в течение двух дней, а оставшиеся 19 — до 15 сентября.

Константин Соловьев