«Восточный ветер преобладает над западным», — глава «Роснефти» Игорь Сечин процитировал Мао Цзэдуна, выступая на открытии VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума. Он выразил уверенность в успехе сотрудничества России и КНР. По словам господина Сечина, только сообща можно добиваться результатов. Условия для стратегического партнерства созданы, их надо укреплять. «В этой гонке мы обязаны победить, от ее исхода зависит судьба наших народов»,— заявил глава «Роснефти».

Wildberries открыл первые партнерские пункты приема товаров. Их владельцы будут получать деньги за каждую принятую коробку. Если возврат хранится больше трех дней, Wildberries дополнительно заплатит за его хранение. Программу по открытию партнерских складов Wildberries запустили после атак беспилотников на объекты компании. Маркетплейс скрыл от продавцов информацию о конкретных складах на карте.

Nvidia покупает платформу Hugging Face почти за $13 млрд, сообщает CNBC. Компания рассчитывает масштабировать сервис, усилить его инфраструктуру и расширить доступ к инструментам ИИ для разработчиков и организаций. Hugging Face позволяет публиковать и использовать модели машинного обучения, дата-сеты и приложения. Крупнейшей сделкой Nvidia остается покупка активов Groq примерно за $20 млрд в 2025 году.