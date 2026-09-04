В КХЛ рекомендовали клубам использовать наземный транспорт

КХЛ рекомендовала клубам учитывать наземный транспорт при планировании поездок между городами в новом сезоне. Лига также подготовила дополнительные меры на случай задержек матчей и перемещений команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил в эфире канала «Россия 24», что клубам рекомендовали при поездках между городами чаще использовать наземный транспорт. По его словам, лиге важно учитывать возможные задержки перелетов и заранее предусмотреть альтернативные варианты перемещения команд.

В качестве примера Морозов привел финал прошлого сезона, когда «Ак Барс» и «Локомотив» использовали чартерные поезда. По его словам, команды прибывали на матчи вовремя и после поездок успевали отдохнуть.

КХЛ также договорилась с автобусными компаниями о возможности оперативного предоставления транспорта в городах, где выступают клубы лиги. Это позволит командам использовать автобусы для перемещения в случае необходимости.

Дополнительные меры связаны в том числе с ситуациями, которые произошли в прошлом сезоне. 23 февраля матч регулярного чемпионата в Сочи между одноименной командой и ЦСКА остановили после первого периода из-за угрозы опасности со стороны беспилотников. Встречу не продолжили в тот день, а оставшуюся часть матча провели 11 марта в Москве, начиная со второго периода.

В начале марта встречу «Сочи» с «Локомотивом», которую первоначально планировали провести в Сочи, перенесли в Ярославль.

К началу нового сезона КХЛ провела подготовку к возможным подобным ситуациям. Лига организовала в Екатеринбурге семинар с представителями клубов по вопросам безопасности. На нем обсудили возможные ситуации во время регулярного чемпионата и порядок действий в разных обстоятельствах.

Представители КХЛ также провели консультации с силовыми структурами. Кроме того, лига сохранила работу оперативного штаба в круглосуточном режиме. В КХЛ также предусмотрен дежурный по лиге, который постоянно находится на связи с клубами.

Сезон 2026/27 КХЛ начнется 5 сентября.

Мария Удовик