«Рекрутер в будущем — это архитектор карьеры»
Старший управляющий директор, директор управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова — в интервью “Ъ FM”
В России сохраняется исторически низкий уровень безработицы, но рынок труда замедляется. По данным сервиса «Авито Работа», текущая ситуация заставляет работодателей и рекрутеров пересматривать подходы к подбору персонала. Какие инструменты сегодня применяются в процессе найма? Как искусственный интеллект меняет работу рекрутеров? И стоит ли опасаться сокращения рабочих мест? Эти и другие вопросы ведущий “Ъ FM” Рамаз Чиаурели обсудил со старшим управляющим директором, директором управления привлечения талантов Сбербанка Анной Овчинниковой на Восточном экономическом форуме.
Фото: Пресс-служба Сбербанка
— Что делать рекрутерам в такой непростой ситуации?
— Действительно, статистика неумолима. Это движение, которое совсем неощутимо — 2,2% сейчас. Никакой позитивной перспективы нет: возможно, в течение пяти лет безработица составит 3%, что тоже никак ситуацию не спасет. Более того, есть еще одна интересная цифра — это очень невысокая производительность труда, которая говорит о следующих парадоксах. Действительно, соискателей на рынке немного. Действительно, позиций на рынке как будто достаточно для того, чтобы создавать востребованный рынок труда для соискателей. Но в то же самое время работодатели не торопятся закрывать новые позиции, а стараются инвестировать в производительность труда, чтобы за счет технологий, искусственного интеллекта один человек производил больше, чем, например, команда.
Конечно, это очень непростая задача как для бизнеса, так и для рекрутмента, как вы верно отметили. А рекрутеры тоже на месте не стоят: мы уже взяли на вооружение искусственный интеллект, с прошлого года в тестовом режиме, а с этого — уже в полноценном промышленном использовании. У нас появился новый коллега — «ГигаРекрутер», который предварительно оценивает соискателей, собирает отклики и даже неотклики соискателей по рынку и ведет первичную коммуникацию. То есть он первично производит оценку кандидата на соответствие навыков и компетенций и роли, на которую человек может претендовать.
— Радикально ли ИИ что-то может изменить? Он же не может добавить количество людей, претендующих на вакансию.
— Искусственный интеллект, во-первых, меняет, как я и сказала, прозрачность и доступность вакансий для соискателей и соискателей — для работодателей. Что это означает? В России существует огромное количество джоб-бордов, плюс у каждой компании и корпорации есть и свой карьерный портал, который позволяет получать порядка 10 тыс. и более откликов в день и обрабатывать этот поток. То есть уже действующим сотрудникам никто не мешает обновить резюме, откликнуться на вакансию и каким-то образом стать видимым для рынка.
Если раньше это делал рекрутер, условно, он сутки мог обрабатывать этот запрос, то сейчас очень быстро, в течение трех часов «ГигаРекрутер» уже и пообщается, и даст заключение, и мы сможем примерить того или иного человека на конкретную роль. Скорость решает, как и доступность информации для возможного будущего работодателя.
Более того, мы видим большую соискательскую активность на рынке. Возможно, это тоже замечают и ваши эксперты: соискатели все чаще пытаются найти место, где больше платят и где интереснее проекты. Мы не можем здесь не опираться на структурные изменения в экономике, в частности, есть изменения в малом бизнесе. И, соответственно, накопленная экспертиза больше движется к среднему и крупному бизнесу. Здесь, конечно, мы используем «ГигаРекрутера» как некую заслонку и барьер, потому что отклик у нас очень большой. Порядка 5 млн резюме в год мы получаем, из них половина — это уникальные пользователи, то есть те люди, которые работают и не ищут работу.
— Какую роль сегодня играет образование и наличие профильного диплома? И как это оценивается, как это обрабатывает искусственный интеллект? Для него это важно так же, как и для рекрутера-человека? Или же там другие приоритеты?
— Наверное, последние пять лет вопрос на рынке труда в целом стоит немного иначе. Уже не столько важно, кто ты по образованию и какая у тебя должность. Вопрос звучит так: что ты умеешь делать, в чем твой талант, как можно использовать твой навык? Рынок все больше движется в сторону навыкового подхода. Есть даже такое направление в HR и рекрутменте — skill-based, вот рынок как раз развивается в эту сторону. Прикладные, экспертные навыки действительно играют сейчас огромную роль. В том числе когда мы говорим об автоматизации и вообще технологизации процессов, потому что без экспертов никакой интеллект не развивается, тем более искусственный.
Но в то же время во главу угла выходят «мягкие навыки»: насколько человек обучаем и системно мыслит, насколько способен в непростых, турбулентных условиях сохранять жизнестойкость, видеть перспективу, сохранять позитивный настрой. Понятно, что это звучит немного лозунгово, но все события, происходящие в мире и на рынке труда, действительно к этому подталкивают. Нужно постоянно искать новые точки применения своей экспертизы, обучаться новому, учиться использовать технологии в своей работе и тем самым укреплять в том числе и собственные позиции.
— Как в этих условиях идет поиск людей с необходимым потенциалом? Потому что компетенции и опыт — это одно, это то, что уже есть, а потенциал — то, что еще предстоит раскрыть. Как искусственный интеллект способен это сделать?
— Понятно, что ИИ все-таки в некотором смысле копирует то, что делает интеллект обычный. В случае нашего нового коллеги, «ГигаРекрутера», конечно, мы потратили огромное количество времени на разметку резюме: куда смотрит рекрутер, как он принимает решение. То есть огромный массив данных, накопленный благодаря экспертизе рекрутеров, сейчас применяется в одной технологии. И когда «ГигаРекрутер» задает вопросы соискателям, он формулирует их в том числе так, чтобы потенциально выявить компетенцию, которая еще даже не указана в резюме, но может быть интересна для конкретной роли.
— Искусственный интеллект самодостаточен в оценке того, что нужно человеку, чтобы оставаться востребованным? Или все равно выполняет роль эдакого камердинера при человеке?
— Для меня это очень экзистенциальный вопрос. Мы, наверное, уже определили для себя вектор: этика и принятие решений, конечно, останутся за человеком. Более того, какое-то время назад, да и до сих пор, камердинером выступал как раз рекрутер-человек, который предлагал нанимающему менеджеру определенное количество кандидатов, чтобы тот принимал решение, совместно ли с коллегой или самостоятельно.
Сейчас у нас такой трехступенчатый процесс: сначала работа «ГигаРекрутера», затем — рекрутера-человека, которого мы точно пока не убираем из процесса, и дальше уже нанимающего менеджера. Казалось бы, цепочка удлиняется, но на самом деле за счет сокращения времени до первичного контакта мы, конечно, выигрываем.
— То есть потенциальные соискатели могут выдохнуть: глобальная и конечная цель, скажем так, определение ценности сотрудника останется базовой, традиционной. Искусственный интеллект не будет это менять. Лишь сократится время, и станет возможным более глубокое изучение того или иного кандидата?
— Да, все верно. Более того, речь еще и о подготовке информации о том или ином кандидате в очень удобном формате для последующего разбора человеком.
— Получается, если соискатель может выдохнуть, то и рекрутер в этой ситуации тоже может выдохнуть: окончательно избавляться от него пока никто не собирается?
— Конечно, нет. Понятно, что здесь, как и при появлении любой технологии в любой профессии, цель не в том, чтобы профессия исчезла. Просто человек будет заниматься другим набором задач. Если «ГигаРекрутер» может взять на себя первичную коммуникацию, составление короткой содержательной записки о кандидате и, в частности, назначение встречи, включение всех заинтересованных сторон, то рекрутер в это же время может глубже погрузиться в потребности нанимающего менеджера и его видение будущей роли, быть его партнером с точки зрения развития команды.
Мы оставляем человеку именно человеческую экспертизу: думать о том, что будет дальше, задаваться вопросами будущего, проблематизировать их. Но, конечно, меняется состав задач рекрутера. В него входит в том числе управление ИИ-агентами, роботами, потому что человек будет модератором, архитектором карьеры будущего. Мы для себя выбрали такое определение: рекрутер в будущем — это архитектор карьеры. Поэтому движемся в этом направлении. И, конечно, специалисты в этом плане могут выдохнуть, но ненадолго, потому что нужно больше времени посвящать технологиям, изучать их, брать на вооружение, дружить с ними и дальше их развивать.