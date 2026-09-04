«Рекрутер в будущем — это архитектор карьеры»

В России сохраняется исторически низкий уровень безработицы, но рынок труда замедляется. По данным сервиса «Авито Работа», текущая ситуация заставляет работодателей и рекрутеров пересматривать подходы к подбору персонала. Какие инструменты сегодня применяются в процессе найма? Как искусственный интеллект меняет работу рекрутеров? И стоит ли опасаться сокращения рабочих мест? Эти и другие вопросы ведущий “Ъ FM” Рамаз Чиаурели обсудил со старшим управляющим директором, директором управления привлечения талантов Сбербанка Анной Овчинниковой на Восточном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Что делать рекрутерам в такой непростой ситуации?

— Действительно, статистика неумолима. Это движение, которое совсем неощутимо — 2,2% сейчас. Никакой позитивной перспективы нет: возможно, в течение пяти лет безработица составит 3%, что тоже никак ситуацию не спасет. Более того, есть еще одна интересная цифра — это очень невысокая производительность труда, которая говорит о следующих парадоксах. Действительно, соискателей на рынке немного. Действительно, позиций на рынке как будто достаточно для того, чтобы создавать востребованный рынок труда для соискателей. Но в то же самое время работодатели не торопятся закрывать новые позиции, а стараются инвестировать в производительность труда, чтобы за счет технологий, искусственного интеллекта один человек производил больше, чем, например, команда.

Конечно, это очень непростая задача как для бизнеса, так и для рекрутмента, как вы верно отметили. А рекрутеры тоже на месте не стоят: мы уже взяли на вооружение искусственный интеллект, с прошлого года в тестовом режиме, а с этого — уже в полноценном промышленном использовании. У нас появился новый коллега — «ГигаРекрутер», который предварительно оценивает соискателей, собирает отклики и даже неотклики соискателей по рынку и ведет первичную коммуникацию. То есть он первично производит оценку кандидата на соответствие навыков и компетенций и роли, на которую человек может претендовать.

— Радикально ли ИИ что-то может изменить? Он же не может добавить количество людей, претендующих на вакансию.

— Искусственный интеллект, во-первых, меняет, как я и сказала, прозрачность и доступность вакансий для соискателей и соискателей — для работодателей. Что это означает? В России существует огромное количество джоб-бордов, плюс у каждой компании и корпорации есть и свой карьерный портал, который позволяет получать порядка 10 тыс. и более откликов в день и обрабатывать этот поток. То есть уже действующим сотрудникам никто не мешает обновить резюме, откликнуться на вакансию и каким-то образом стать видимым для рынка.

Если раньше это делал рекрутер, условно, он сутки мог обрабатывать этот запрос, то сейчас очень быстро, в течение трех часов «ГигаРекрутер» уже и пообщается, и даст заключение, и мы сможем примерить того или иного человека на конкретную роль. Скорость решает, как и доступность информации для возможного будущего работодателя.

Более того, мы видим большую соискательскую активность на рынке. Возможно, это тоже замечают и ваши эксперты: соискатели все чаще пытаются найти место, где больше платят и где интереснее проекты. Мы не можем здесь не опираться на структурные изменения в экономике, в частности, есть изменения в малом бизнесе. И, соответственно, накопленная экспертиза больше движется к среднему и крупному бизнесу. Здесь, конечно, мы используем «ГигаРекрутера» как некую заслонку и барьер, потому что отклик у нас очень большой. Порядка 5 млн резюме в год мы получаем, из них половина — это уникальные пользователи, то есть те люди, которые работают и не ищут работу.

— Какую роль сегодня играет образование и наличие профильного диплома? И как это оценивается, как это обрабатывает искусственный интеллект? Для него это важно так же, как и для рекрутера-человека? Или же там другие приоритеты?

— Наверное, последние пять лет вопрос на рынке труда в целом стоит немного иначе. Уже не столько важно, кто ты по образованию и какая у тебя должность. Вопрос звучит так: что ты умеешь делать, в чем твой талант, как можно использовать твой навык? Рынок все больше движется в сторону навыкового подхода. Есть даже такое направление в HR и рекрутменте — skill-based, вот рынок как раз развивается в эту сторону. Прикладные, экспертные навыки действительно играют сейчас огромную роль. В том числе когда мы говорим об автоматизации и вообще технологизации процессов, потому что без экспертов никакой интеллект не развивается, тем более искусственный.

Но в то же время во главу угла выходят «мягкие навыки»: насколько человек обучаем и системно мыслит, насколько способен в непростых, турбулентных условиях сохранять жизнестойкость, видеть перспективу, сохранять позитивный настрой. Понятно, что это звучит немного лозунгово, но все события, происходящие в мире и на рынке труда, действительно к этому подталкивают. Нужно постоянно искать новые точки применения своей экспертизы, обучаться новому, учиться использовать технологии в своей работе и тем самым укреплять в том числе и собственные позиции.

— Как в этих условиях идет поиск людей с необходимым потенциалом? Потому что компетенции и опыт — это одно, это то, что уже есть, а потенциал — то, что еще предстоит раскрыть. Как искусственный интеллект способен это сделать?

— Понятно, что ИИ все-таки в некотором смысле копирует то, что делает интеллект обычный. В случае нашего нового коллеги, «ГигаРекрутера», конечно, мы потратили огромное количество времени на разметку резюме: куда смотрит рекрутер, как он принимает решение. То есть огромный массив данных, накопленный благодаря экспертизе рекрутеров, сейчас применяется в одной технологии. И когда «ГигаРекрутер» задает вопросы соискателям, он формулирует их в том числе так, чтобы потенциально выявить компетенцию, которая еще даже не указана в резюме, но может быть интересна для конкретной роли.

— Искусственный интеллект самодостаточен в оценке того, что нужно человеку, чтобы оставаться востребованным? Или все равно выполняет роль эдакого камердинера при человеке?

— Для меня это очень экзистенциальный вопрос. Мы, наверное, уже определили для себя вектор: этика и принятие решений, конечно, останутся за человеком. Более того, какое-то время назад, да и до сих пор, камердинером выступал как раз рекрутер-человек, который предлагал нанимающему менеджеру определенное количество кандидатов, чтобы тот принимал решение, совместно ли с коллегой или самостоятельно.

Сейчас у нас такой трехступенчатый процесс: сначала работа «ГигаРекрутера», затем — рекрутера-человека, которого мы точно пока не убираем из процесса, и дальше уже нанимающего менеджера. Казалось бы, цепочка удлиняется, но на самом деле за счет сокращения времени до первичного контакта мы, конечно, выигрываем.

— То есть потенциальные соискатели могут выдохнуть: глобальная и конечная цель, скажем так, определение ценности сотрудника останется базовой, традиционной. Искусственный интеллект не будет это менять. Лишь сократится время, и станет возможным более глубокое изучение того или иного кандидата?

— Да, все верно. Более того, речь еще и о подготовке информации о том или ином кандидате в очень удобном формате для последующего разбора человеком.

— Получается, если соискатель может выдохнуть, то и рекрутер в этой ситуации тоже может выдохнуть: окончательно избавляться от него пока никто не собирается?

— Конечно, нет. Понятно, что здесь, как и при появлении любой технологии в любой профессии, цель не в том, чтобы профессия исчезла. Просто человек будет заниматься другим набором задач. Если «ГигаРекрутер» может взять на себя первичную коммуникацию, составление короткой содержательной записки о кандидате и, в частности, назначение встречи, включение всех заинтересованных сторон, то рекрутер в это же время может глубже погрузиться в потребности нанимающего менеджера и его видение будущей роли, быть его партнером с точки зрения развития команды.

Мы оставляем человеку именно человеческую экспертизу: думать о том, что будет дальше, задаваться вопросами будущего, проблематизировать их. Но, конечно, меняется состав задач рекрутера. В него входит в том числе управление ИИ-агентами, роботами, потому что человек будет модератором, архитектором карьеры будущего. Мы для себя выбрали такое определение: рекрутер в будущем — это архитектор карьеры. Поэтому движемся в этом направлении. И, конечно, специалисты в этом плане могут выдохнуть, но ненадолго, потому что нужно больше времени посвящать технологиям, изучать их, брать на вооружение, дружить с ними и дальше их развивать.