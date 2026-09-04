Главные новости за 4 сентября. Новороссийск

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков заявил, что ажиотажный спрос на бензин провоцирует образование очередей на автозаправках. По его словам, в ближайшие дни город ожидает увеличение поставок топлива, а жителям рекомендовали не заправляться впрок.

Утром 4 сентября в Новороссийске топливо отпускали на 28 АЗС с ограничениями.

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) по МСФО за первое полугодие 2026 года выросла на 8,27% год к году, до 23,34 млрд руб. Выручка группы увеличилась на 2,57%, до 39,68 млрд руб.

В Новороссийске на продажу выставили несколько объектов коммерческой недвижимости в прибрежных и туристических локациях. Согласно данным одного из сайтов объявлений, самый дорогой лот — ресторан «Bellissimo» в Широкой балке, чья стоимость составляет 250 млн руб.

Семь проектов из Новороссийска стали победителями второго конкурса «Гранты Губернатора Кубани» 2026 года. Всего на конкурс поступило 196 заявок, поддержку получили проекты.

В Новороссийске идет подготовка жилого фонда и социальных объектов к отопительному сезону 2026–2027 годов: гидравлические испытания систем отопления уже выполнены в 80% многоквартирных домах.

Южный регоператор заявил, что к раздельному сбору мусора пока готов только Геленджик. В Новороссийске администрация города ведет переговоры с управляющими организациями в МКД об установке контейнеров для вторсырья.

Пожар в государственном природном заповеднике «Утриш» под Анапой не привел к массовым отменам туров и пока не оказал заметного влияния на спрос на курорт. Участники рынка фиксируют отдельное снижение бронирований, однако связывают его прежде всего с сезонным оттоком семейных туристов.