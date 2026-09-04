Рамазанов потребовал ускорить сдачу школ в Махачкале

Председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов на совещании по реализации национальных проектов поручил ускорить ввод в эксплуатацию новых школ в махачкалинских микрорайонах Ветеран, Новый Хушет и Ленинкент. Глава кабинета министров отметил, что в ходе строительства объектов возникали проблемные вопросы.

Врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Анвар Шамилов сообщил, что школа в посёлке Ветеран будет «в скором времени передана на баланс города». По его словам, все ранее выявленные нарушения на объекте устранены, а запуск учреждения планируется «в ближайшие дни».

Школа в Новом Хушете потребует больше времени на доработку: начало обучения детей там запланировано со второй четверти учебного года.

Рамазанов поручил держать сдачу всех трёх объектов на пристальном контроле.

Тат Гаспарян