В Новороссийске усилили контроль за проблемными стройобъектами

В Новороссийске на еженедельном совещании обсудили ход строительства проблемных объектов. По каждому из них назначены ответственные, определены этапы работ и подготовлены дорожные карты, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Дополнительный контроль за критическими объектами возложен на заместителей главы Новороссийска. По словам мэра, на ряде площадок уже удалось возобновить работы.

В частности, продолжилась реконструкция Троицкого группового водопровода и обустройство ливневой канализации на улице Красина. На газопроводе в Борисовке завершена врезка, сейчас готовятся документы для передачи объекта в эксплуатацию.

По объектам, где подрядчики не соблюдают установленные сроки, власти рассматривают возможные варианты решения проблемы. Основной задачей остается завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске заключено шесть договоров КРТ, в рамках которых предусмотрено строительство 7 школ, 10 детских садов и других социальных объектов. Кроме того, около 80 строительных объектов в городе находятся на разных стадиях реализации и курируются городским управлением строительства. Мэр Андрей Кравченко поручил профильным подразделениям не допустить остановки работ и обеспечить ввод объектов в эксплуатацию.

Анна Гречко