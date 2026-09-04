В Геленджике вечером 4 сентября включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА. Жителей призвали пройти в укрытия и сохранять спокойствие, сообщил в своих социальных сетях глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Тем, кто находится на улице, рекомендуют зайти в ближайшее здание и укрыться в подвале, цокольном этаже или помещении без окон. В квартирах следует использовать правило двух стен — находиться в коридоре, прихожей, тамбуре или внутренней ванной комнате. Автомобиль не обеспечивает необходимой защиты и не должен использоваться как укрытие.

Жителей также призвали не снимать и не публиковать материалы о работе беспилотников, ПВО и спецслужб, а также не распространять непроверенную информацию. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 490 БПЛА. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 3 сентября до 08:00 мск 4 сентября. Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Анна Гречко